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Российско-греческая комиссия обсудит авиасообщение между странами
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Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис во вторник проведёт внеочередную телеконференцию с российским сопредседателем межправительственной... ПРАЙМ, 10.05.2021
туризм, греция, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АФИНЫ, 10 мая — ПРАЙМ. Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис во вторник проведёт внеочередную телеконференцию с российским сопредседателем межправительственной комиссии, министром транспорта России Виталием Савельевым, сообщил МИД Греции.
"Во вторник в 12.00 первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис будет председательствовать на внеочередной телеконференции с российским сопредседателем смешанной российско-греческой комиссии, министром транспорта России Виталием Савельевым с главной темой воздушное сообщение между Грецией и Россией", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Варвициотис и Савельев являются сопредседателями смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.
Греция с 14 мая возобновляет без ограничений приём туристов. Однако российская сторона пока не дала разрешение на возобновление регулярных и чартерных рейсов. При этом Греция пока сохраняет ограничения на въезд российских граждан — до 4 тысяч россиян в неделю.