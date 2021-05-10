АФИНЫ, 10 мая — ПРАЙМ. Первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис во вторник проведёт внеочередную телеконференцию с российским сопредседателем межправительственной комиссии, министром транспорта России Виталием Савельевым, сообщил МИД Греции. Россияне могут собирать грибы и ягоды везде

"Во вторник в 12.00 первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис будет председательствовать на внеочередной телеконференции с российским сопредседателем смешанной российско-греческой комиссии, министром транспорта России Виталием Савельевым с главной темой воздушное сообщение между Грецией и Россией", — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.

Варвициотис и Савельев являются сопредседателями смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Греция с 14 мая возобновляет без ограничений приём туристов. Однако российская сторона пока не дала разрешение на возобновление регулярных и чартерных рейсов. При этом Греция пока сохраняет ограничения на въезд российских граждан — до 4 тысяч россиян в неделю.