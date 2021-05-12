МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Более 30% россиян решили не брать отпуск этим летом, основная причина — боязнь загруженности российских курортов и высоких цен, выяснили эксперты исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" и поделились этим с РИА Новости. МИД назвал источники кибератак на Россию

"По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией 25-30 апреля во всех регионах страны (2000 респондентов), 31% участников приняли решение не брать отпуск этим летом. Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда, под данным исследований, без летнего отдыха решили обойтись более половины россиян", — выяснил сервис.

Среди причин отказа респонденты указали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых (31%), все еще закрытые границы большинства стран (19%), высокий курс доллара (16%), сложную эпидемиологическую ситуацию (14%), а также недостаток средств на отдых (11%). Кроме того, на решение россиян повлияло и внезапное закрытие границ Турции — 4% уже купили путевки или планировали отдохнуть именно там.

Из тех, кто все же решился на летний отпуск, 23% планируют отдыхать на даче или на природе, 21% — путешествовать по России или за рубежом, 15% — оставаться дома, а 9% респондентов пока не определились по поводу отпуска.

Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга лидерами направлений внутри страны стали Крым, Калининград и Краснодарский край, в Сибири и на Урале — Алтай, Байкал и Сочи.