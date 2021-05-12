МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В Турции представили программу смягчения ограничительных мер после "локдауна на период Рамазана", который должен завершиться 17 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
К 10 мая число ежедневно диагностируемых случаев заболевания коронавирусом с апрельских пиковых показателей снизилось примерно в четыре раза — с 58-60 тысяч до 13 тысяч, сообщает Минздрав. Для сравнения: в России в конце первой декады мая ежедневно регистрировалось около 8,5 тысячи новых инфицированных. Эксперты отмечают, что в целом планы турецких властей довести эту цифру до пяти тысяч к концу мая — началу июня кажутся вполне реалистичными.
Предполагается, что после окончания локдауна рестораны и кафе откроются по "лондонской формуле", то есть будут работать только открытые веранды. Заведениям общепита без таковых правительство рекомендует оборудовать места для сидения на улице. Возобновят работу и торговые центры, спортзалы, парикмахерские. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00. Предполагается, что туристов не обяжут соблюдать эти правила.
С 1 июня начнется второй этап снятия ограничений: комендантский час будет начинаться без пятнадцати одиннадцать вечера, а в воскресенье он будет отменен. На третьем этапе (ориентировочно — с середины июля) начало комендантского часа в будние дни сдвинется к полуночи.
Снижение числа заболевших дает турецкому туризму надежду на то, что Россия согласится возобновить авиасообщения после 1 июня. На курортах проходит массовая вакцинация. Ожидается, что к концу мая в Турцию дополнительно поступят 30 миллионов доз вакцин из трех разных источников (в том числе и "Спутник V", одобренный Турцией).
https://1prime.ru/tourism/20210512/833643752.html