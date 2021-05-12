МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В Турции представили программу смягчения ограничительных мер после "локдауна на период Рамазана", который должен завершиться 17 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР). Турэксперт рассказал, куда россиянам можно улететь в мае

К 10 мая число ежедневно диагностируемых случаев заболевания коронавирусом с апрельских пиковых показателей снизилось примерно в четыре раза — с 58-60 тысяч до 13 тысяч, сообщает Минздрав. Для сравнения: в России в конце первой декады мая ежедневно регистрировалось около 8,5 тысячи новых инфицированных. Эксперты отмечают, что в целом планы турецких властей довести эту цифру до пяти тысяч к концу мая — началу июня кажутся вполне реалистичными.

Предполагается, что после окончания локдауна рестораны и кафе откроются по "лондонской формуле", то есть будут работать только открытые веранды. Заведениям общепита без таковых правительство рекомендует оборудовать места для сидения на улице. Возобновят работу и торговые центры, спортзалы, парикмахерские. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00. Предполагается, что туристов не обяжут соблюдать эти правила.

С 1 июня начнется второй этап снятия ограничений: комендантский час будет начинаться без пятнадцати одиннадцать вечера, а в воскресенье он будет отменен. На третьем этапе (ориентировочно — с середины июля) начало комендантского часа в будние дни сдвинется к полуночи.

Снижение числа заболевших дает турецкому туризму надежду на то, что Россия согласится возобновить авиасообщения после 1 июня. На курортах проходит массовая вакцинация. Ожидается, что к концу мая в Турцию дополнительно поступят 30 миллионов доз вакцин из трех разных источников (в том числе и "Спутник V", одобренный Турцией).