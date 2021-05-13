2021-05-13T04:15:00+03:00
2021-05-13T05:13:03+03:00
2021-05-13T04:15:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210513/833649685.html
В Черногории будут бесплатно тестировать на COVID уезжающих туристов
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Власти Черногории объявили, что с 13 мая готовы предоставлять бесплатные COVID-тесты уезжающим в свои страны туристам, пишет Лента.ру со ссылкой на СМИ республики. В стране также... ПРАЙМ, 13.05.2021
туризм, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, общество
https://1prime.ru/images/83328/66/833286639.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83328/66/833286639.jpg
https://1prime.ru/images/83328/66/833286638.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83328/66/833286638.jpg
https://1prime.ru/images/83328/66/833286637.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83328/66/833286637.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Власти Черногории объявили, что с 13 мая готовы предоставлять бесплатные COVID-тесты уезжающим в свои страны туристам, пишет Лента.ру со ссылкой на СМИ республики.
В стране также сняли некоторые ограничительные меры. В частности, разрешено движение междугороднего транспорта в выходные дни и отменен комендантский час.
Издание напоминает, что 20 апреля в Черногории объявили об открытии границ для российских туристов без ограничений.