МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Власти Черногории объявили, что с 13 мая готовы предоставлять бесплатные COVID-тесты уезжающим в свои страны туристам, пишет Лента.ру со ссылкой на СМИ республики.

В стране также сняли некоторые ограничительные меры. В частности, разрешено движение междугороднего транспорта в выходные дни и отменен комендантский час.

Издание напоминает, что 20 апреля в Черногории объявили об открытии границ для российских туристов без ограничений.