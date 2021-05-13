МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Туры по России после майских праздников упали в цене на 5%, одновременно снизилась стоимость и на путевки за границу, заявили РИА Новости в сервисе поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

"На российских курортах, которые стали главной альтернативой летней Турции, ведь 68% россиян решили провести майский отпуск внутри страны, и где качественной инфраструктуры не хватает на всех желающих уже сейчас, цены после праздников снизились на 5%", — сказали в сервисе.

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Директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург отметил, что вторая половина мая традиционно была временем самых выгодных цен на отдых, когда спрос уже схлынул после майских выходных, однако в этом году ситуация изменилась.

"В прошлые годы в это время можно было улететь в отпуск в два-три раза дешевле, чем в праздничные даты: на курортах не так многолюдно, большой выбор хороших отелей, да и сами отельеры всячески стараются привлечь туристов скидками и дополнительными услугами. Например, легко можно получить бесплатный апгрейд номера, корзину фруктов в подарок или бонусный визит в SPA", — сообщил Гинзбург.

"Однако в этом году сэкономить оказалось сложнее, а снижение цен стало не таким заметным. Виной всему закрытые границы с популярными у туристов направлениями, в первую очередь — Турцией. Курортов, готовых принимать российских туристов сейчас в разы меньше, что делает спрос на них выше", — добавил он.