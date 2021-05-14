МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Россиянам, которые возвращаются из отпуска, предложили компенсировать траты на ПЦР-тестирование на COVID-19, пишет газета "Известия". О чем нужно знать, если вы решили взять микрозайм

Издание приводит пример: семья с двумя детьми по прибытии из отпуска должна потратить на тесты 24 тысячи рублей.

Такие данные предоставили в Союзе потребителей.

Союз предложил использовать для этого бюджетные средства, о чем говорится в письме руководителя организации Петра Шелища на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

Напомним, что с 1 мая все граждане обязаны сдавать два теста ПЦР в течение пяти дней в случае, если возвращаются в страну из-за границы.

Издание поясняет, что в региональных поликлиниках граждане сталкиваются с серьезными сложностями: они вынуждены сдавать анализы за свои деньги, платно.

В пресс-службе правительства изданию сообщили, что это предложение будет рассмотрено.

По мнению опрошенных изданием экспертов, проведение тестов за счет бюджетных средств увеличит число выявленных инфицированных граждан. Ведь не все отпускники добросовестно исполняют требования Роскомнадзора.