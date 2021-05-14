МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Россияне заинтересованы в отдыхе в Греции, но ажиотажным спрос туристов может стать лишь после возобновления авиаперелетов на греческие курорты, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли. Греция возобновляет туризм

Министр туризма Харис Теохарис на брифинге в связи с отменой ограничений на въезд иностранных туристов в Грецию с 14 мая сообщил, что страна будет принимать туристов, привитых российским "Спутником V" и китайской вакциной.

"Спрос на туры в Грецию в настоящий момент находится на уровне единичных бронирований и распределяется относительно равномерно по всем летним месяцам", — сказал управляющий директор TEZ Tour Греция Димитрис Харитидис. По мнению собеседника агентства, на первом этапе авиасообщение между Россией и Грецией с высокой долей вероятности будет регулярным.

Чартерные рейсы, продолжил он, появятся в расписании позднее, как это было при открытии других массовых направлений. "После этого момента отложенный спрос на отдых в стране станет ажиотажным", — считает Харитидис.

В свою очередь гендиректор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян назвал "гигантским" спрос россиян на туры в Грецию. Россияне стали чаще покупать туристические страховки в последний момент

"Российские курорты уже переполнены, растут цены, инфраструктура не справляется. Все это вместе, плюс закрытие Турции и других направлений, позволяет мне с определенной долей уверенности сказать, что оперштаб должен принять положительное решение (о возобновлении полетов на греческие курорты — ред.)", — сказал Мкртчян.

При этом туроператоры уверены, что Греция в 2021 году сможет принять всех туристов, которые захотят провести в стране свой отпуск.

"Все цены уже рассчитаны, туры доступны для бронирования, минимальная стоимость пакетов с недельным проживанием в отеле категории три звезды с завтраками начинается от 81,5 тысячи рублей на двоих, в объектах четыре звезды — от 88,1 тысячи, а в пятизвездочных курортах — от 121,8 тысячи рублей", — сообщил управляющий директор TEZ Tour Греция.