2021-05-16T17:19:00+03:00
2021-05-16T17:22:18+03:00
2021-05-16T17:19:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210516/833671848.html
Турция начнет смягчать коронавирусные ограничения с понедельника
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
С 17 мая Турция смягчает ограничительные меры, введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Министерство внутренних дел страны отправило региональным... ПРАЙМ, 16.05.2021
пандемия коронавируса, туризм, турция, туризм, новости, бизнес, общество
https://1prime.ru/images/83347/91/833479140.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83347/91/833479140.jpg
https://1prime.ru/images/83347/91/833479139.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83347/91/833479139.jpg
https://1prime.ru/images/83347/91/833479138.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83347/91/833479138.jpg
https://1prime.ru/auto/20210516/833671664.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. С 17 мая Турция смягчает ограничительные меры, введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Министерство внутренних дел страны отправило региональным властям директиву «О постепенной нормализации жизни», сообщает Anadolu.
Будут разрешены междугородние поездки на общественном транспорте в нерабочее время при заполняемости автобусов и поездов на 50% всем гражданам за исключением несовершеннолетних и людей старше 65 лет.
Вдобавок работу в будние дни с 10:00 до 20:00 начнут торговые центры, хозяйственные и галантерейные магазины, а продуктовые магазины возобновят работу по выходным, но только с 10:00 до 17:00.
Тем не менее, в стране до 1 июня сохранится комендантский час с 21:00 до 05:00 в будние дни и круглосуточный комендантский час в выходные. В директиве министерства подчеркивается, что эти меры не распространяются на туристов, прибывших в Турцию с краткосрочным визитом, но иностранцам, проживающим в стране соблюдать их необходимо.
14 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал постепенное смягчение карантинных мер, пообещав полную отмену основных ограничений к лету.