МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. С 17 мая Турция смягчает ограничительные меры, введенные в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Министерство внутренних дел страны отправило региональным властям директиву «О постепенной нормализации жизни», сообщает Anadolu. В ГИБДД рассказали о новом скрытом патрулировании на дорогах

Будут разрешены междугородние поездки на общественном транспорте в нерабочее время при заполняемости автобусов и поездов на 50% всем гражданам за исключением несовершеннолетних и людей старше 65 лет.

Вдобавок работу в будние дни с 10:00 до 20:00 начнут торговые центры, хозяйственные и галантерейные магазины, а продуктовые магазины возобновят работу по выходным, но только с 10:00 до 17:00.

Тем не менее, в стране до 1 июня сохранится комендантский час с 21:00 до 05:00 в будние дни и круглосуточный комендантский час в выходные. В директиве министерства подчеркивается, что эти меры не распространяются на туристов, прибывших в Турцию с краткосрочным визитом, но иностранцам, проживающим в стране соблюдать их необходимо.

14 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал постепенное смягчение карантинных мер, пообещав полную отмену основных ограничений к лету.