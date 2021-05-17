МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские туристы повально стали интересоваться курортами Греции. Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные онлайн-сервиса Aviasales, спрос на авиабилеты в эту пляжную страну в мае вырос на 46%. В России могут ужесточить наказания для пьяных водителей

Итак, число поисковых запросов билетов из Москвы в Афины выросло почти на 51%. Из Санкт-Петербурга — на рейс с пересадкой на 61%.

Помимо этого россияне активно ищут подходящие авиаперелеты в Салоники: рост запросов на 43%. В Ираклион — 37%.

Помимо этого отмечается, что бронирований билетов по маршруту Россия — Греция в целом на июнь текущего 2021 года в 1,6 раза больше, чем на май.