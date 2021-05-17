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2021
https://1prime.ru/tourism/20210517/833681553.html
Россияне повально захотели улететь в одну европейскую пляжную страну
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Российские туристы повально стали интересоваться курортами Греции. Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные онлайн-сервиса Aviasales, спрос на авиабилеты в эту пляжную страну в... ПРАЙМ, 17.05.2021
туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские туристы повально стали интересоваться курортами Греции. Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные онлайн-сервиса Aviasales, спрос на авиабилеты в эту пляжную страну в мае вырос на 46%.
Итак, число поисковых запросов билетов из Москвы в Афины выросло почти на 51%. Из Санкт-Петербурга — на рейс с пересадкой на 61%.
Помимо этого россияне активно ищут подходящие авиаперелеты в Салоники: рост запросов на 43%. В Ираклион — 37%.
Помимо этого отмечается, что бронирований билетов по маршруту Россия — Греция в целом на июнь текущего 2021 года в 1,6 раза больше, чем на май.