МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российская делегация поедет в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Эрдоган заявил о завершении самого сложного периода пандемии в Турции

Согласно сообщению, возможность восстановления авиационного сообщения и активного туристического потока между РФ и Турцией стала главной темой встречи Голиковой с делегацией из Турции.

По словам вице-премьера, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках визита делегация осмотрит туробъекты на предмет принятых мер безопасности. Кроме того, на встрече было принято решение о разработке совместного плана действий, в котором в том числе будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок.

"Такое решение позволит обеспечить охрану здоровья российских туристов на курортах Турции", — добавляется в сообщении.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство готово направить своих представителей в Турцию в составе российской делегации. Посольство Турции подтвердило визит министра культуры страны в Москву

"Мы договорились продолжить тесные контакты с турецкой стороной, в том числе по эпидемиологической ситуации в стране. Ростуризм готов направить своих представителей в составе российской делегации для оценки готовности турецких курортов к приему российских туристов. В случае положительных итогов визита оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков", — приводят слова Догузовой в секретариате.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с COVID-19, прежде всего в производстве вакцины "Спутник V". Согласно сообщению, она призвала наращивать совместные усилия в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

Прежде всего, как уточнили в секретариате, речь идет налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории Турции. По словам Голиковой, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом.