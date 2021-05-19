МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Несмотря на открытие эмирата Абу-Даби для туристов, это направление сейчас практически не пользуется спросом. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как оказалось, основной причиной являются жесткие условия въезда в эмират. К тому же, с 16 мая появились и новые требования к срокам ПЦР-теста. В Турции озвучили вероятную дату возобновления рейсов из России

Туроператоры рассказали о том, что с конца апреля столичный эмират ОАЭ — Абу-Даби — изменил правила въезда для граждан России. Нашим соотечественникам теперь не потребуется проходить карантин по прибытии в Абу-Даби. Традиционно Абу-Даби является главным конкурентом эмирата Дубай на туристическом рынке, но сейчас оттока туристов из Дубая не произошло, констатируют туроператоры.

"Клиенты долго ждали открытия этого направления, спрашивали варианты программ, но к моменту открытия, увидев правила въезда и существенные ограничения, утратили желание бронировать туры. В основном туристы сейчас путешествуют семьями и на длительный срок, и сдавать тесты целой семьей несколько раз за время пребывания очень обременительно в финансовом плане", — отметили они.

Отмечается, что, согласно действующим с 16 мая правилам, турист, следующий в Абу-Даби воздушным путем, должен получить документ о проведенном ПЦР-тестировании в сертифицированной лаборатории на английском языке не более чем за 72 часа до вылета (ранее было 96 часов до вылета) и иметь при себе оригинал справки с синей печатью (исключение — дети до 12 лет).

Все желающие въехать в Абу-Даби наземным транспортом должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 48 часов до въезда, или отрицательный результат теста методом лазерного анализа крови DPI, сданного не ранее чем за 24 часа до въезда. День въезда в Абу-Даби считается днем 1.

Однако это еще не все. Вакцинированные пассажиры, прибывающие из стран "зеленой зоны", должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии и на 6-й день без необходимости соблюдения карантина.

Не прошедшие вакцинацию пассажиры, прибывающие из стран "зеленой зоны", должны сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии без необходимости соблюдения карантина, а затем сдать ПЦР-тесты на COVID-19 на 6-й день и при длительном пребывании в стране дополнительно на 12-й день.

Все тесты делаются за счет туристов. Если они прилетели рейсом авиакомпании Etihad, для них действуют специальные тарифы в некоторых клиниках. ПЦР-тест для таких пассажиров можно сделать за 17 долл. США.

Но при этом пассажиры Etihad, помимо указанных тестов, должны сдать еще один за 48 часов для обратного рейса. При перелете другими авиакомпаниями стоимость тестов будет еще выше — 60-70 долл. США за тест в зависимости от клиники.

Турэксперты отмечают, что все это в значительной степени нивелирует ценовое преимущество Абу-Даби перед эмиратом Дубай. В среднем отели аналогичной звездности в Абу-Даби стоят на 30% дешевле, чем в Дубае. Но за счет многочисленных тестов пребывание в Абу-Даби сейчас обойдется туристам гораздо дороже, чем в Дубае.

Еще одна статья бюджета для поездки в Абу-Даби — индивидуальный трансфер. Машин в самом эмирате уже не хватает. Туроператорам приходится пользоваться услугами транспортных компаний из других эмиратов, а водителям этих индивидуальных трансферов для въезда в Абу-Даби тоже нужно делать ПЦР-тест.