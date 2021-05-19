АФИНЫ, 19 мая — ПРАЙМ. Запланированная на среду телеконференция сопредседателей смешанной российско-греческой комиссии по вопросу открытия регулярного авиасообщения между Россией и Грецией не состоится, она отложена, сообщили РИА Новости в офисе греческого сопредседателя — первого замглавы МИД Греции Милтиадиса Варвициотиса.

Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев 11 мая в ходе внеочередной видеоконференции обсуждали вопросы восстановления регулярного авиасообщения. Они договорились снова связаться 19 мая.

"Видеоконференция не состоялась, она пройдет в другой день. Дата пока не определена. Вопрос открытия регулярного авиасообщения пока еще обсуждается. Его обсуждали на предыдущей неделе, и сейчас определяется, когда состоится следующая встреча", — сказали в офисе.

Предполагается, что видеоконференция может пройти на следующей неделе, сообщили в офисе.

Греция с 14 мая открыла границы для туристов — отменены ограничения на въезд иностранных туристов, в том числе российских, на карантин их помещать не будут. Министерство туризма обещает им безопасный отдых. Снимается также большинство ограничений, полгода назад введенных из-за пандемии коронавируса.

Туристы из России, несмотря на разрешение, пока не могут отдохнуть в Греции — российские власти пока не дали разрешение на регулярные и чартерные рейсы. Российские туристы не посещали Грецию больше года — российский "Аэрофлот" и греческая авиакомпания Aegean Airways с конца марта 2020 года приостановили полеты из России в Грецию и обратно из-за распространения коронавируса.

Сейчас регулярное сообщение возобновлено лишь частично. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва-Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова.

Сейчас разрешены несколько рейсов по маршруту Москва — Афины. Два регулярных рейса в неделю выполняются авиакомпаниями "Аэрофлот" и Aegean. В Турции рассчитывают убедить Россию возобновить авиасообщение

Решения об открытии авиасообщения с другими странами принимает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Оперативным штабом утверждены критерии и показатели для оценки эпидемиологической обстановки в иностранных государствах с целью восстановления авиа- и железнодорожного сообщения. По данным РИА Новости, на конец апреля Греция не соответствовала одному критерию, по показателю заболеваемости — он был в несколько раз выше установленных 40 на 100 тысяч населения.