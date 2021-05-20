МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Заполненность санаториев южных регионов России в июле-августе достигнет 95%, сообщает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Как он рассказал газете "Известия", мест в санаториях южных регионов России на июнь уже почти нет. В Крыму и Краснодарском крае загрузка к июлю-августу составит 90–95%.

Отмечается, что заполненность санаториев в других регионах страны тоже высокая, по итогам сезона она составит более 70%. По словам медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова, приведенным в статье, загрузка других региональных санаториев по сравнению с 2019 годом выше на 5–15%.

Также, как написано в газете со слов Барзыкина, граждане "активно раскупают не только побережье, но и Кавминводы, Алтайский край". А загрузка подмосковных и других некурортных санаториев летом превысит 70%.

"Они и на майские хорошо заполнялись. Причина в том, что многие граждане у нас пока боятся ехать отдыхать далеко или не имеют на это средств", — приводятся в статье слова вице-президента РСТ.