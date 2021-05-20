МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россияне поспорили в сети о стоимости проживания в некоторых отелях Крыма в предстоящем курортном сезоне и назвали цены "космическими". Об этом сообщают эксперты портала TourDom.ru.

В частности, аналитики выяснили, для семьи из четырех человек десятидневное размещение в одной из трехзвездочных гостиниц в Ялте в августе обойдется в 300 тысяч рублей. При этом за проживание в отеле категории четыре звезды с аналогичными условиями отдыхающим придется отдать 555 тысяч рублей, а в одном из пятизвездочных объектов стоимость размещения на 10 дней достигает 770 тысяч рублей. В Крыму подняли вопрос о госрегулировании цен на гостиничные услуги

У некоторых экспертов, которые начали активно обсуждать целесообразность цен в группе "Трэвел Президиум" в Facebook, такие предложения вызвали возмущение. Один из комментаторов отметил, что путешественники, один раз отдохнувшие в Крыму за большие деньги, не захотят туда возвращаться. "Так уже было в первые годы. Турист столкнулся с низким уровнем обслуживания, а порой и отсутствием элементарного сервиса при высокой стоимости", — пояснил он.

Согласился с таким мнением и гендиректор группы компаний "Золотая коллекция" Алексей Романов. Он назвал такие тарифы на проживание "космическими". В свою очередь, представитель абхазского турбизнеса Мона Гумба также удивилась ценам на отдых на полуострове и пригласила путешественников из России в Абхазию. Европу могут открыть для российских туристов уже летом

Однако некоторые участники обсуждения выразили мнение, что даже на такие предложения всегда найдутся клиенты. "Многие поедут. И даже заплатят втридорога", — отметила генеральный директор туроператора Discovery Russia в России Ирина Характерова, добавив, что спрос формирует предложение.

В то же время директор Центра территориального маркетинга Константин Гаранин уверен, что курорт нужно заведомо развивать как дорогой и элитный. "Другой вопрос, что это требует соответствующего проектирования, строительства, развития", — добавил он.