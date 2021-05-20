МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщает пресс-служба кабмина. Стали известны условия детского кешбэка

По условиям программы возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путёвок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путёвку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней, говорится в сообщении.

Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм.

Отмечается, что утверждённые правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха. Обратить на это внимание в послании Федеральному Собранию поручил президент России Владимир Путин. На решение этой задачи выделено 5 миллиардов рублей. Европу могут открыть для российских туристов уже летом

Выступая на заседании правительства, Мишустин также поручил учесть все замечания президента, которые прозвучали во время совещания по вопросам реализации послания 19 мая, в том числе о кешбэке на уже приобретенные путевки для детей.

По словам премьера, нужно в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо – представить предложения по увеличению финансирования.