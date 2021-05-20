БРЮССЕЛЬ, 20 мая — ПРАЙМ. Европейский союз в четверг обнародовал принятое накануне решение, официально рекомендовав государствам-членам разрешить въезд иностранцам, получившим за две недели до поездки прививку вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Европу могут открыть для российских туристов уже летом

"В том случае, если государства-члены ЕС принимают подтверждение вакцинации для отмены таких ограничений, как тестирование или карантин, они, в принципе, должны снять такие ограничения для приезжающих из третьих стран при условии вакцинации одобренным ЕМА препаратом или препаратом из списка ВОЗ для использования в экстренных случаях за две недели до прибытия", — говорится в документе.

Постпреды стран ЕС в среду приняли решение одобрить предложение Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран.

Еврокомиссия 3 мая предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в третьих странах. Сообщалось, что ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором. Рынок фальшивых сертификатов вакцинации от Covid начал стремительно расти

В ЕК отметили, что государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях. В случае резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса или появлением новых опасных его вариантов страны ЕС, по предложению ЕК должны иметь возможность экстренной приостановки въезда из таких стран. Еврокомиссия считает, что страны ЕС могут рассмотреть возможность создания механизма, который будет позволять путешественникам запрашивать признание национальных сертификатов вакцинации, выданных странами, не входящими в Евросоюз.

В настоящее время действуют ограничения на необязательные поездки в ЕС из третьих стран. Еврокомиссия составила список, в который сейчас входят восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ.