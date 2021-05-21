МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, Ростуризм и Роспотребнадзор предостерегли российские гостиницы и туроператоров от односторонней отмены бронирований гостиничных номеров и туров, соответствующее трехстороннее письмо ведомств опубликовано в пятницу. В России предложили ввести госрегулирование цен на услуги гостиниц

"Такие действия являются нарушением законодательства и могут повлечь за собой гражданско-правовую и административную ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке", — подчеркивается в сообщении ФАС.

Служба поясняет, что речь идет об односторонней отмене бронирования номеров или туров, а также о пересмотре условий уже заключенных договоров для перезаключения на новых условиях по более высокой цене. Антимонопольное ведомство указывает, что поводом для подготовки письма стала информация об отдельных случаях, когда гостиницы в одностороннем порядке отменяли ранее сделанные брони.

В письме ФАС, Ростуризма и Роспотребнадзора подробно разобраны законодательные нормы и правоприменительная практика, и по результатам анализа указывается: средства размещения (включая отели и гостиницы) и туроператоры не вправе отказываться от исполнения договоров, заключенных с потребителями гостиничных или туристских услуг.

Кроме того, гостиницы и туроператоры не могут отказываться от исполнения взятых на себя обязательств по предоставлению гражданам услуг по ценам и в сроки, которые зафиксированы в договоре, для перезаключения с этими же либо с другими потребителями на новых, более выгодных условиях — например, по более высокой цене в связи с повышением потребительского спроса. Нельзя также изменять условия договоров в одностороннем порядке.