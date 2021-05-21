МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Туристический бизнес в целом ответственно подошел к ценообразованию в гостиницах и отелях в весенне-летний сезон, однако Ростуризм внимательно следит за ценами на рынке, чтобы не допустить недобросовестного поведения, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. Гостиницы предупредили о последствиях односторонней отмены брони номеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, Ростуризм и Роспотребнадзор в пятницу опубликовали трехстороннее письмо, в котором предостерегли российские гостиницы и туроператоров от односторонней отмены бронирований гостиничных номеров и туров.

"Ростуризм внимательно следит за ценообразованием на рынке туристических услуг, чтобы не допустить недобросовестной конкуренции. Мы видим, что туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону. Тем не менее, в условиях повышенного спроса мы периодически фиксируем факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, которые бросают тень на весь туристический бизнес", — сказала Догузова.

По словам главы ведомства, такие действия требуют четкого и жесткого ответа, и за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность. Она также отметила, что одновременно с общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов будет запущена форма обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф. Зона риска. Почему до сих пор не продают туры в Грецию и Египет

"Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка. Мы вместе с ФАС России и Роспотребнадзором будем оперативно пресекать подобные факты", — заключила Догузова.

ФАС в своем сообщении указывала, что средства размещения (отели и гостиницы) и туроператоры не вправе, в частности, отказываться от исполнения взятых на себя обязательств по предоставлению гражданам услуг по ценам и в сроки, которые зафиксированы в договоре, для перезаключения с этими же либо с другими потребителями на новых, более выгодных условиях — например, по более высокой цене в связи с повышением потребительского спроса.