МАДРИД, 21 мая — ПРАЙМ. Жители стран, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, смогут въезжать в Испанию с 7 июня, сообщает премьер страны Педро Санчес. Россияне разочаровались в популярном зарубежном курорте

"С 7 июня туристы из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, в том числе такой важной страны для нашей страны как США, смогут въехать в Испанию, если у них будет сертификат о получении полной дозы вакцин, которые были признаны Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Все вакцинированные, добро пожаловать в Испанию — вне зависимости от страны происхождения", — заявил он, выступая на презентации электронного сертификата о вакцинации на международной туристической ярмарке Fitur.

Кроме того, с 24 мая в Испанию разрешен въезд без необходимости проходить санитарные проверки из следующих стран, не входящих в ЕС — Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Израиля, Южной Кореи, Таиланда, Руанды, Китая, Великобритании и Японии. "Путешественники могут въехать в страну без необходимости проходить санитарные проверки со следующего понедельника", — пояснил Санчес.