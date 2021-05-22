ПОНИЗОВКА (Крым), 22 мая — ПРАЙМ. Центр винного туризма Winepark, расположенный на южном берегу Крыма, тестовое открытие которого прошло в субботу, готов принимать до 100 тысяч гостей в год, сообщила руководитель проекта Евгения Константинова. Россияне поспорили о "космических" ценах на отдых в Крыму

Проект по созданию центра винного туризма в Крыму инициирован ООО "Горизонт-Сервис", инвестсоглашение по проекту между инвестором и республикой подписано в июне 2015 года, сообщили ранее власти Крыма. Центр создается в селе Оползневом города Ялты на площади около 30 гектаров. В корпорации развития Крыма ранее сообщили, что в проект инвестировано четыре миллиарда рублей.

"Мы очень надеемся, ежегодно нас будет посещать порядка 100 тысяч гостей", — сказала журналистам руководитель центра Евгения Константинова, уточнив, что парк – часть проекта Mriya Resort & Spa.

Центр обладает собственными виноградниками — высажены сорта Мурведр и Каберне Совиньон непосредственно у центра, а также несколько сортов на участке в районе Севастополя. В новом центре создано производство с высокотехнологичным оборудованием, музеем и банком вина, обзорными площадками, дегустационными залами, фруктовым парком и аллеями с оливами, возраст некоторых достигает 800 и более лет и которые были специально привезены в Крым из Израиля. В дегустационном зале установлен робот-сомелье, который выберет предпочитаемый клиентом тип вина исходя из ответов на короткую анкету.

"Это не только бизнес, это элемент философии. Общаясь с собственниками винных хозяйств, все говорят — аналогов в мире нет… Здорово, что это сделано в России и сделано в Крыму", — прокомментировал открытие винного центра министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Он добавил, что новый объект станет дополнительным центром притяжения туристов.