АНКАРА, 24 мая — ПРАЙМ. Турция вскоре может отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на COVID-19 для российских граждан для въезда в страну с учетом успехов РФ в борьбе с пандемией, заявил РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Требование ко всем въезжающим в Турцию лицам старше шести лет предоставить сделанный в их странах не более чем за 72 часа до поездки отрицательный ПЦР-тест на коронавирус было введено с 30 декабря 2020 года.

"Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий — это уровень вакцинации в стране отправления. Смотрят на ежедневное количество новых случаев. Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты", — сказал Эрсой.

Он напомнил, что Турция признала российскую вакцину "Спутник V"

"Я не думаю, что у нас возникнут проблемы после возобновления авиасообщения с Россией. В России и так успешно справляются с пандемией. И количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем ​​ увеличивается. Надеюсь, мы скоро перейдем на этот этап (отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде)", — добавил министр.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. Накануне он опустился до 7839, достигнув минимального значения за три последних месяца. Зарубежным экосистемам предложили ограничить доступ в Россию

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун — с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как ранее сообщило МВД Турции, ограничительные меры будут отменяться постепенно. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям.

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.