МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Власти Турции предложили России модель создания условий безопасного туризма, которая ранее применялась по отношению к Германии. Российские власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку

Как рассказал РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, эта модель подразумевает, что в первую очередь будут возобновлены полеты в курортные регионы страны.

Напомним, что Россия из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. 17 мая в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщали, что она провела встречу с Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном. Планировалось, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения между странами в курортный сезон в Турцию будет направлена российская делегация.

"Как известно, российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир. Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе "все включено"… На первом этапе предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию", — отметил Эрсой.

Он добавил, что авиасообщение в дальнейшем можно будет расширить до других аэропортов. Это будет сделано по мере того как будут удовлетворены требования российской стороны.

"Мы запустили эту систему с Германией, она оказалась очень успешной. Это же мы предложили российской стороне. Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им", — отметил он.