МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ростуризм готов выступить с предложением продлить программу возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года, если она окажется успешной, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Турция назвала города, которые первыми готовы принять туристов из России

"Если программа окажется востребованной и люди будут с удовольствием пользоваться ей, то мы дальше рассмотрим вопрос о ее продлении. Кстати говоря, скажу, что мы будем готовы выступить с предложением о том, чтобы продлить ее точно до конца года, в том числе на осенние каникулы", — сказала Догузова.

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартует 25 мая, купить поездку можно будет до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста. Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. На реализацию данной программы правительство выделило 5 миллиардов рублей.