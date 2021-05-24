МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Программа возмещения части средств по путевкам в детские лагеря, которые были куплены до 25 мая, то есть до начала программы детского туристического кешбэка, стартует в России с 15 июня и продлится до конца октября, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Турция назвала города, которые первыми готовы принять туристов из России

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартует 25 мая, купить поездку можно будет до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.

"По указанию президента и Вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска программы (детского туристического кешбэка — ред.)… Программа возврата средств по уже купленным путевкам до 25 мая стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября", — сказал Чернышенко в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере. Соответственно, сразу после окончания первой смены, это как раз 15 июня, родители этих детей обращаются за возвратом. На портале госуслуг подготовлена и будет развернута специальная форма, которую родители заполняют с целью возврата половины средств", — пояснил вице-премьер.

По его словам, Минпросвещение совместно с региональными уполномоченными органами до 29 мая организуют региональные штабы для сбора информации об оказании услуги детского отдыха и внесения ее в личные кабинеты на портале госуслуг.

"Отдельное внимание по Вашему поручению уделяем обратной связи и сбору информации от граждан, запущены "горячие линии". Разворачиваем массовое информирование об условиях программы. Михаил Владимирович, прошу Вас поддержать расширение программы возврата половины средств за детские путевки на таких условиях", — сказал в заключение Чернышенко, обращаясь к Мишустину.