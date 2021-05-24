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https://1prime.ru/tourism/20210524/833739477.html
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
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Греция предлагает России организовать новые авиамаршруты между двумя странами, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас. "Для облегчения передвижения между нашими странами мы... ПРАЙМ, 24.05.2021
греция, туризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 24 мая — ПРАЙМ. Греция предлагает России организовать новые авиамаршруты между двумя странами, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас.
"Для облегчения передвижения между нашими странами мы предложили организовать новые авиалинии между нашими двумя странами", — сказал Дендиас по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава греческого МИД напомнил, что россияне могут посещать Грецию при наличии сертификата о вакцинации, в том числе вакциной "Спутник V", либо отрицательного теста на коронавирус, либо теста на наличие антител.