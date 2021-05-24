СОЧИ, 24 мая — ПРАЙМ. Греция предлагает России организовать новые авиамаршруты между двумя странами, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас.

"Для облегчения передвижения между нашими странами мы предложили организовать новые авиалинии между нашими двумя странами", — сказал Дендиас по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава греческого МИД напомнил, что россияне могут посещать Грецию при наличии сертификата о вакцинации, в том числе вакциной "Спутник V", либо отрицательного теста на коронавирус, либо теста на наличие антител.