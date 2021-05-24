КРАСНОДАР, 24 мая — ПРАЙМ. Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения в сфере курортов на сумму более 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении администрации региона.

"В рамках ПМЭФ-2021 регион планирует заключить соглашение о строительстве отелей "Хилтон" в Анапе к 2024 году. Всего на форуме в Санкт-Петербурге ожидаются подписания инвестсоглашений в курортной отрасли на сумму порядка 70 миллиардов рублей", — отмечает ведомство.

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"В санаторно-курортной отрасли отмечается рост на протяжении последних лет, мы видим устойчивую тенденцию для развития внутреннего туризма. Большой интерес регион вызывает у сетевых отелей, в том числе – у мировых брендов. Сейчас в крае их работают порядка 40, и уровень сервиса вокруг этих отелей растет – конкуренция с мировыми гигантами заставляет представителей бизнеса развиваться, предлагать более высокое качество отдыха, – сказал глава края.

По данным краевых властей, в региональном министерстве курортов сейчас на сопровождении находятся 22 соглашения с объемом инвестиций 29,1 миллиарда рублей. "В 2021 году подписано соглашение о реализации крупного объекта в Сочи на сумму 7,3 миллиарда рублей. В рамках этих проектов строятся крупные гостиничные комплексы, в том числе под брендом международного гостиничного оператора AccorHotels. Подавляющее большинство гостиничных комплексов, реализуемых в рамках инвестиционных соглашений, приходятся на категорию "3-5 звезд", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Александра Руппеля.

Он также отметил, что в рамках реализации инвестпроектов в текущем году в Анапе открылись два новых гостиничных комплекса. До конца года еще два объекта появятся в Туапсинском районе и Новороссийске. "В этом году по поручению губернатора мы ведем разработку инвестиционной концепции региона, одним из ее направлений как раз станет санаторно-курортная сфера.

Мы анализируем опыт других регионов России и крупных мировых туристических центров, к этой работе привлечены эксперты, научное и бизнес-сообщество. По итогу мы получим конкретную дорожную карту по улучшению инвестиционного климата Краснодарского края, что выведет регион на новый уровень развития", – уточнил Руппель.