СОЧИ, 25 мая — ПРАЙМ. Рост цен в отелях Сочи носит точечный характер, разброс стоимости зависит от категории номера и месторасположения объекта размещения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что после закрытия авиасообщения с Турцией в апреле на курорте столкнулись с повышенным спросом на отдых. Результатом стало повышение цен.

"Департаментом курортов и туризма проведен анализ динамики ценовой политики по объектам различных сегментов в летнем сезоне этого года. По его результатам установлено, что рост цен носит скорее точечный характер. В секторе санаториев и сегменте две-три звезды рост цен составил в среднем 10-12%, что сопоставимо с обычным сезонным колебанием цены. Разброс цен зависит от категории номера и района расположения объекта размещения", — рассказали в пресс-службе. Россиян предупредили о новой схеме обмана при бронировании отелей

Как пояснили в администрации, наибольший рост цен зафиксирован в отелях категории четыре-пять звезд. Как правило, это сетевые отели, которые практикуют динамическое ценообразование, когда стоимость номера зависит от спроса. Урегулировать этот процесс на уровне курорта нельзя, так как основная часть таких объектов размещения работает под прямым управлением международных гостиничных операторов или по договору франшизы.

"Это 111 отелей курорта. Многие отели в данном секторе подняли цены в среднем на 70-90%. В ряде объектов цена за номер в сутки вдвое выше цены 2019 года. При этом 40% от общего числа отелей сегмента четыре-пять звезд работают под управлением международных гостиничных операторов, таких как: ACCOR, Radisson Hotels Group, Hyatt, Marriott Hotels & Resorts, Louvre Hotels, Suites and Resorts", — говорится в сообщении.

По словам директора департамента курортов и туризма администрации города Светланы Батяйкиной, такая ситуация сложилась из-за дефицита свободных мест в отелях и санаториях Сочи.

"На сегодняшний день мы понимаем, что спрос превышает предложение, однако считаем недопустимым многократное увеличение стоимости гостиничных услуг… Мы провели совещание с отельерами, в ходе которого им было предложено расширить перечень бесплатных дополнительных услуг, дополнить анимационные программы, предусмотреть комплименты в номера. На постоянной основе проводить работу над улучшением качества оказания гостиничных услуг, делать акцент на построение долгосрочных взаимоотношений с клиентами", — цитируются в сообщении слова Батяйкиной.

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