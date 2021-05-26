МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин летом 2021 года намерен отдохнуть на море в Крыму или на курортах Краснодарского края, при этом каждый четвертый путешественник готов потратить на отдых до 20 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру Симферополь и Ялту предложили связать канатной дорогой

Сервис в рамках исследования выяснил, какие планы строят россияне на летний отпуск и сколько они готовы на него потратить. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 2,8 тысячи человек. Немцы предрекают Арктике "судьбу Крыма"

"Двадцать восемь процентов россиян запланировали провести отпуск на даче или в деревне, еще 20% вообще не будут брать летом отпуск. Каждый пятый намерен отдохнуть на море и поедет в Крым или на курорты Краснодарского края", — отметили в Туту.ру.

Согласно опросу, каждый десятый настроен поехать в отпуск за границу, на Кавказ поедут 5% респондентов. По крупным туристическим городам России будут путешествовать 4% опрошенных. "О том, что им в целом все равно где отдыхать, лишь бы было меньше людей, рассказали 9% участников опроса, а еще 3% будут прятаться от жары и поедут на север", — добавили аналитики.

Также сервис выяснил, сколько россияне планируют потратить на летний отпуск из расчета на человека. "Каждый четвертый респондент рассчитывает уложиться в сумму до 20 тысяч рублей. От 20 до 40 тысяч намерены потратить 16% опрошенных. Выделить на отпуск от 40 до 60 тысяч рублей запланировали 8%", — отметили в сервисе.

Всего 9% россиян готовы потратить более 60 тысяч рублей на летний отдых. При этом 42% вообще не планируют тратиться на отпуск.

В ЛИДЕРАХ — РОССИЙСКИЕ КУРОРТЫ

По оценке сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, рейтинг самых популярных у россиян направлений для путешествий этим летом возглавляют российские курорты. "На российские курорты отправятся 52% туристов сервиса со средним чеком 72,4 тысячи рублей на человека, что почти в два раза выше, чем годом ранее", — рассказал директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург. Депутат прокомментировал условия Украины по поставкам воды в Крым

Сервис также рассказал, где россияне могут летом недорого отдохнуть. Самый дешевый отдых — в Казани, где средний чек составляет 27,7 тысячи рублей. За ней следуют Москва (40,4 тысячи) и Санкт-Петербург (50 тысяч).

Стоимость летнего отдыха в Кавказских Минеральных Водах и на Алтае выше — 65,4 тысячи и 67,6 тысячи рублей соответственно. За отдых в Сочи придется заплатить 70,3 тысячи рублей, в Крыму — 77,3 тысячи и Краснодарском крае — 82 тысячи. При этом лидером спроса среди недорогих курортов являются именно Сочи и Крым.

"Говоря о доступном отдыхе, стоит понимать, что в условиях закрытой Турции качественной инфраструктуры там физически не хватит на всех желающих. Хорошие отели по доступным ценам забронированы здесь до конца сезона, а цены кратно выросли даже на не самое качественное жилье", — сообщил Гинзбург.

Самым доступным по цене среди морских курортов стала Калининградская область со средним чеком 50 тысяч рублей на человека. "Море здесь не такое теплое, как в Сочи и Крыму, зато меньше туристов и остаются шансы найти выгодный вариант", — уточнил представитель сервиса. Однако россияне сохраняют надежду поехать и за границу.

Так, по данным Level.Travel, средний чек за отдых в Абхазии составит 72,1 тысячи рублей, и туда планируют отправиться 7% пользователей. На втором месте среди зарубежных направлений — Кипр: отдых здесь обойдется в среднем в 145 тысяч рублей, отправится на остров хотят 3% туристов. В Объединенные Арабские Эмираты (средний чек — 173 тысячи рублей) и на Кубу (194 тысячи) готовы уехать по 2% туристов.