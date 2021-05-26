МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Программа туристического кешбэка в РФ для школьников и студентов — победителей конкурсов будет запущена 1 июля, на нее будет выделено 2 миллиарда рублей, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на замглавы Ростуризма Елену Лысенкову, которая озвучила параметры программы в ходе онлайн-конференции с туроператорами по внутреннему туризму.

"Открывая встречу, замглавы Ростуризма Елена Лысенкова напомнила, что программа туристического кешбэка для школьников и студентов, победивших во различных конкурсах, организованных АНО "Россия — страна возможностей", сформирована по поручению президента Владимира Путина. Общий объем выделенных средств на эту программу кешбэка — 2 миллиарда рублей. Предварительные сроки проведения акции: с 1 июля по 30 ноября", — пишет издание. Кешбэк по купленным детским путевкам будет действовать до конца октября

Однако планируется, что специальный туристический кешбэк для школьников и студентов, победивших в конкурсах и олимпиадах, будет ежегодным. В новой акции будут ограничены сроки и стоимость туров: поездка выходного дня должна быть до 10 тысяч рублей, путешествие на неделю — до 36 тысяч. Для туров выходного дня предполагается кешбэк в 50%, но не более 18 тысяч рублей, для недельных поездок — 70%, но не более 25 тысяч рублей.

"Мы не подразумеваем участия в программе гостиниц, речь идет именно о турпродукте. Участвовать в программе могут туроператоры, зарегистрированные в Едином федеральном реестре, и электронные системы агрегаторов туристических услуг. Участвовать могут все регионы РФ", — уточнила замглавы ведомства.

Параметры турпродукта для новой акции молодежного кешбэка должны включать индивидуальный или групповой тур продолжительностью не менее одной ночи с размещением в классифицированных средствах размещения не менее трех звезд. Программа должна включать трехразовое питание, не менее двух экскурсий в день и транспортные услуги.

"Мы понимаем, что не во всех регионах есть хорошие классифицированные отели. А в ряде регионов запоминающийся отдых по труднодоступным местам предполагает проживание в палатках. Надеемся, что со следующего года в программе сможет участвовать и палаточное размещение. Но на начальном этапе в акции будут только отели не ниже категории 3 звезд", – сказала Лысенкова.