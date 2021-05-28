МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Введенные ограничения на прямые авиаперелеты из России на курорты Турции будут действовать до 1 июня. В том случае, если их снимут, авиакомпании понесут некоторые убытки, но если ограничения продлят — долги будут расти и у авиакомпаний, и у туроператоров, считают эксперты. "Российская газета" сообщила, что заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 может состояться 28 мая. На заседании должно быть принято решение по Турции. Как отметила в беседе с изданием пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), сейчас нет информации о том, что заседание действительно состоится. Турция готова принимать российских туристов с июня

Из-за этой неопределенности все больше растет напряженность в туристической отрасли. "Туристы предъявляют претензии турагентам, требуют документы на туры в Турцию с 1 июня, поскольку о продлении ограничений на полеты не сообщалось", — рассказала эксперт. Туристы, которые должны вылететь в Турцию в первую неделю июня, за несколько дней до намеченного вылета не знают, смогут ли они воспользоваться купленными турами. Потому РСТ обратилось к председателю оперштаба Татьяне Голиковой с просьбой предоставить официальную информацию о дальнейших планах по поводу авиасообщения с Турцией.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко предупреждает, что "в случае принятия положительного решения будет очень сложно за три дня что-то восстановить. Продажи туров были прекращены, но часть людей ждет вылета, рейсы заполнены не более чем наполовину. Компании, которые будут обязаны выполнять эти рейсы, попадут в очередную финансовую яму".

В случае принятия по тем или иным причинам отрицательного решения (то есть решения на продление ограничений), величина долгов у авиакомпаний перед пассажирами и у туроператоров будет нарастать: ведь туры на лето в Турцию уже приобрели сотни тысяч российских туристов.При этом никак не повлияют на спрос изменения в системе all Inclusive в турецких отелях. "Те ценовые рамки, которые сегодня предлагает Турция, не просто конкурентоспособны, а чрезвычайно конкурентоспособны по сравнению с другими возможностями для зарубежного отдыха, которые есть у российских туристов. Поэтому изменения в системе "все включено" никак не скажутся на спросе", — отметил Осауленко. Немного будут ужесточены санитарные нормы, но это пойдет только на пользу, считает он. Туроператоры подсчитали долги за отмененные полеты в Турцию

"Когда из-за пандемии люди сами не могли подходить к еде, и блюда накладывали им повара, турпоток нисколько не снизился. Все это мелочи по сравнению с самим фактом возможности отдыхать в Турции", — добавила Тюрина.