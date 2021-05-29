МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Туроператоры по Турции все еще ожидают решения оперштаба по поводу возобновления рейсов в эту страну. Пока официальное ограничение на полеты действует до 1 июня, и де-юре все даты начиная с 2 июня свободны от моратория. Так что туроператоры могут законно аннулировать неоплаченные туры с удержанием фактически понесенных расходов (ФПР). Однако в большинстве компаний заявили, что не воспользуются этим правом. Об этом сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на информацию туроператоров.
"Мы не кровопийцы, понимаем, что происходит, и если оперштаб примет решение открывать Турцию для массового туриста, уточним регламенты по условиям внесения средств", — рассказали корреспонденту портала в одном из туроператоров. Последний также отметил, что сообщения, которые поступают агентам с требованиями срочной доплаты, выставляются автоматически. Компании не стали перепрограммировать алгоритмы своих "роботов" под эту нештатную ситуацию, рассчитывая, что она не затянется надолго. Условия доплат в ситуациях, когда направление экстренно закрывается и потом восстанавливается, у разных туроператоров отличаются. Например, в ANEX Tour придерживаются правила: после официального сообщения об открытии страны, необходимо внести доплату за 2 недели до даты начала тура.
В "Интуристе" оплатить забронированные туры надо будет в течение трех дней после официального объявления о возобновлении туристической перевозки. Касаемо Турции, в случае положительного решения оперштаба правило будет действовать в период с 2 по 15 июня.
В TUI Россия тоже сообщили, что полная оплата тура должна поступить после официального открытия направления. Но то, в какие сроки это случится, представитель компании не уточнял.
Напомним, ранее руководитель ЮА "Персона Грата" Георгий Мохов объяснил, что юридических оснований пропускать сроки оплаты туров с вылетом после 1 июня у туристов нет.
https://1prime.ru/tourism/20210529/833788767.html