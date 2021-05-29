МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Туроператоры по Турции все еще ожидают решения оперштаба по поводу возобновления рейсов в эту страну. Пока официальное ограничение на полеты действует до 1 июня, и де-юре все даты начиная с 2 июня свободны от моратория. Так что туроператоры могут законно аннулировать неоплаченные туры с удержанием фактически понесенных расходов (ФПР). Однако в большинстве компаний заявили, что не воспользуются этим правом. Об этом сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на информацию туроператоров. Турэксперты оценили перспективы открытия Турции для россиян

"Мы не кровопийцы, понимаем, что происходит, и если оперштаб примет решение открывать Турцию для массового туриста, уточним регламенты по условиям внесения средств", — рассказали корреспонденту портала в одном из туроператоров. Последний также отметил, что сообщения, которые поступают агентам с требованиями срочной доплаты, выставляются автоматически. Компании не стали перепрограммировать алгоритмы своих "роботов" под эту нештатную ситуацию, рассчитывая, что она не затянется надолго. Условия доплат в ситуациях, когда направление экстренно закрывается и потом восстанавливается, у разных туроператоров отличаются. Например, в ANEX Tour придерживаются правила: после официального сообщения об открытии страны, необходимо внести доплату за 2 недели до даты начала тура.

В "Интуристе" оплатить забронированные туры надо будет в течение трех дней после официального объявления о возобновлении туристической перевозки. Касаемо Турции, в случае положительного решения оперштаба правило будет действовать в период с 2 по 15 июня.

В TUI Россия тоже сообщили, что полная оплата тура должна поступить после официального открытия направления. Но то, в какие сроки это случится, представитель компании не уточнял. Туроператоры рассказали о датах открытия рейсов в Египет

Напомним, ранее руководитель ЮА "Персона Грата" Георгий Мохов объяснил, что юридических оснований пропускать сроки оплаты туров с вылетом после 1 июня у туристов нет.