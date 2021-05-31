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2021
https://1prime.ru/tourism/20210531/833798603.html
Россиянам назвали схемы обмана на "шведском столе"
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Туристам из России раскрыли уловки отельеров, которые применяются при организации питания по системе "шведский стол" (All inclusive), пишет портал Travel Ask. Итак, одна из самых... ПРАЙМ, 31.05.2021
ресторанный рынок, туризм, россия, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Туристам из России раскрыли уловки отельеров, которые применяются при организации питания по системе "шведский стол" (All inclusive), пишет портал Travel Ask.
Итак, одна из самых распространенных схем — это наличие только маленьких тарелок и больших кружек.
Такая посуда закупается ради экономии продуктов. Ведь чем меньше посетитель наложил еды на тарелку, тем больше этой еды останется. Нетронутые продукты будут использованы для следующего приема пищи.
Помимо этого сотрудники ресторанов в отелях могут обманывать путешественников путем отключения кондиционеров в ресторанном зале. Посетителям будет некомфортно и они интуитивно постараются побыстрее закончить трапезу и покинуть зал ресторана. Также эта уловка заставляет гостей брать дополнительные прохладительные напитки и мороженое: они почти никогда не входят в стоимость проживания.
Еще одна хитрость: дорогую еду, например, стейки или рыбу, накладывают дольше дешевой.
"Никто не станет выжидать очередь, а скорее возьмет то, что есть здесь и сейчас", — поясняют авторы материала.