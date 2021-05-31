МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Туристам из России раскрыли уловки отельеров, которые применяются при организации питания по системе "шведский стол" (All inclusive), пишет портал Travel Ask. Что будет с курсом рубля этим летом

Итак, одна из самых распространенных схем — это наличие только маленьких тарелок и больших кружек.

Такая посуда закупается ради экономии продуктов. Ведь чем меньше посетитель наложил еды на тарелку, тем больше этой еды останется. Нетронутые продукты будут использованы для следующего приема пищи.

Помимо этого сотрудники ресторанов в отелях могут обманывать путешественников путем отключения кондиционеров в ресторанном зале. Посетителям будет некомфортно и они интуитивно постараются побыстрее закончить трапезу и покинуть зал ресторана. Также эта уловка заставляет гостей брать дополнительные прохладительные напитки и мороженое: они почти никогда не входят в стоимость проживания.

Еще одна хитрость: дорогую еду, например, стейки или рыбу, накладывают дольше дешевой.

"Никто не станет выжидать очередь, а скорее возьмет то, что есть здесь и сейчас", — поясняют авторы материала.