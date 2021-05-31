МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Места в российских детских лагерях на лето практически раскуплены, это связано с сокращением количества детских лагерей и высоким спросом, рассказал журналистам в понедельник гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский. В России стартует программа кешбэка на поездки в детские лагеря

"В детских лагерях есть единичные путевки, которые можно приобрести. Но в целом, чтобы мест было много, такого нет", — сказал он.

Гендиректор туроператора назвал три причины, которые повлияли на практически стопроцентную загрузку. Первая — закрытые международные направления и отсутствие зарубежных лагерей, вторая — сокращение количества детских лагерей, третья — многие родители приобрели путевки в лагеря еще в 2019 году.

"Две тысячи двадцатый год полностью не состоялся. Если взрослый отдых в каком-то виде существовал, то детский был закрыт. И в приоритете лагеря размещали на сезон 2021 года детей с 2020, поэтому, говоря о доступности в этом году, значительно меньше свободных мест", — сказал гендиректор "Алеан". Кешбэк по купленным детским путевкам будет действовать до конца октября

Уманский отметил, что по традиции родители приобретают путевки заранее. "Продукт исторически приобретается сильно заранее, начиная с нового года. В марте мы зафиксировали, что смены в большой степени заполнены", — указал он.

По мнению главы туроператора, возмещение половины стоимости путевок в детские лагеря (детский туристический кешбэк) — системное решение, которое позволит перейти рынку в большей степени на коммерческие рельсы. "Сегодня доля коммерческих путевок небольшая. Детский кешбэк должен простимулировать переход этого сегмента на коммерческие рельсы", — сказал он.

По данным туроператора, средний чек со сменой от 14 дней и пятиразовым питанием в Крыму составляет 40 тысяч рублей, в Анапе — 41 тысячу, в Сочи — 51 тысячу, в Подмосковье — 45 тысяч.