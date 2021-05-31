МОСКВА, 31 мая- ПРАЙМ. Спрос на аренду жилья в Крыму по сравнению с 2019 годом (2020 год в период пандемии и объявленного локдауна в расчет не брали) вырос на 20%, сообщает портал Суточно.ру. В правительстве предложили ввести новый вид социальных пособий

"Самый большой прирост — в Ялте (+25%), Гурзуфе (+22%), Севастополе (+20%), Феодосии (+19%) и Евпатории (+18%). В Алупке спрос вырос на 16%, в Партените — на 15%, в Судаке — на 12%, в Алуште и Симеизе — одинаково на 8%", — отмечают аналитики.

По данным портала, топ-10 крымких курортов этого лета выглядят так:

Ялта,



Севастополь,



Евпатория,

Гурзуф,



Феодосия,



Алушта,



Судак,



Алупка,



Симеиз,

Партенит.

"Мы ожидаем, что предстоящий летний сезон в Крыму будет гораздо активнее двух предыдущих. Спрос, по нашим прогнозам, превысит показатели лета 2020 и 2019 годов минимум на 20-30%", — пояснил основатель и генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.

В настоящее время самая высокая стоимость аренды жилья в Ялте, 3 840 рублей в среднем за сутки.

На втором месте Гурзуф — 3750 рублей за сутки.

На третьем — Партенит — 2 940 рублей за сутки.