Эксперты оценили подорожание Крыма для туристов
МОСКВА, 31 мая- ПРАЙМ. Спрос на аренду жилья в Крыму по сравнению с 2019 годом (2020 год в период пандемии и объявленного локдауна в расчет не брали) вырос на 20%, сообщает портал Суточно.ру.
"Самый большой прирост — в Ялте (+25%), Гурзуфе (+22%), Севастополе (+20%), Феодосии (+19%) и Евпатории (+18%). В Алупке спрос вырос на 16%, в Партените — на 15%, в Судаке — на 12%, в Алуште и Симеизе — одинаково на 8%", — отмечают аналитики.
По данным портала, топ-10 крымких курортов этого лета выглядят так:
- Ялта,
- Севастополь,
- Евпатория,
- Гурзуф,
- Феодосия,
- Алушта,
- Судак,
- Алупка,
- Симеиз,
- Партенит.
"Мы ожидаем, что предстоящий летний сезон в Крыму будет гораздо активнее двух предыдущих. Спрос, по нашим прогнозам, превысит показатели лета 2020 и 2019 годов минимум на 20-30%", — пояснил основатель и генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.
В настоящее время самая высокая стоимость аренды жилья в Ялте, 3 840 рублей в среднем за сутки.
На втором месте Гурзуф — 3750 рублей за сутки.
На третьем — Партенит — 2 940 рублей за сутки.
https://1prime.ru/tourism/20210531/833802168.html