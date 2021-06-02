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В Ростуризме надеются, что россияне к июлю смогут отправиться в Турцию
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Ростуризм надеется, что россияне получат возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, заявила глава ведомства Зарина Догузова. "Мы надеемся, что такая... ПРАЙМ, 02.06.2021
авиасообщение, туризм, турция, ростуризм, туризм, новости, бизнес
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ростуризм надеется, что россияне получат возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", — сказала Догузова в интервью телеканалу НТВ.
При этом она напомнила, что решение о возобновлении авиасообщения с Турцией принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По словам главы Ростуризма, общий объем обязательств туркомпаний перед гражданами по турам в Турцию составляет порядка 30 миллиардов рублей. "Речь идет где-то примерно о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию", — добавила она.
С 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки РФ приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня.