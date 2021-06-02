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В МИД России надеются на скорое возобновление полетов на курорты Египта
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Москва надеется, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже в ближайшее время, остались детали, заявил в среду в кулуарах ПМЭФ-2021 замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Мы... ПРАЙМ, 02.06.2021
туризм, египет, пмэф, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Москва надеется, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже в ближайшее время, остались детали, заявил в среду в кулуарах ПМЭФ-2021 замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы очень надеемся, работа продолжается, остались последние штрихи", — сказал Богданов, отвечая на вопрос РИА Новости, могут ли полеты возобновиться уже в ходе нынешнего туристического сезона.
Он напомнил, что решение о возобновлении авиарейсов было принято на высшем уровне.
"Сейчас остались некоторые детали, связанные в том числе с коронавирусными ограничениями. А так, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы в Шарм-аль-Шейх и Хургаду", — отметил замминистра.
Он добавил, что "для всех будет удобно, если прямые полеты возобновятся, причем не только из Москвы, но и из других российских городов".