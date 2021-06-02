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Турагенты предупредили о рекордном росте цен на курортах России летом
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Если не возобновится авиасообщение с Турцией и Египтом, цены на российских курортах в июле-августе вырастут на 30%. Об этом сообщил в интервью "Известиям" генеральный директор... ПРАЙМ, 02.06.2021
туризм, россия, курорты, турция, египет, авиасообщение, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Если не возобновится авиасообщение с Турцией и Египтом, цены на российских курортах в июле-августе вырастут на 30%. Об этом сообщил в интервью "Известиям" генеральный директор "Сети магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов.
"Мест на российских курортах уже почти нет. Обязательно нужно открывать какое-то массовое направление, чтобы у людей была возможность отдохнуть. Емкость курортов Краснодарского края и Крыма ограничена, они не вмещают всех желающих", — отметил он. По мнению Агафонова, это неизбежно приведет к росту цен на 20-30%, особенно к августу.
Гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян согласился с этим мнением. Он отметил, что как минимум до конца июня рейсов в Турцию не будет. Также, по его словам, до сих пор не принято решение об открытии Египта. "Из-за этого цены на российских курортах на июль-август увеличатся на 20%, причем данный процесс начнется уже сейчас", — предупредил Мкртчян.