АНТАКЬЯ (Турция), 2 июн — ПРАЙМ. Дата полноценного начала туристического сезона в Турции может сдвинуться неоднократно из-за туманных перспектив возобновления чартерного авиасообщения с рядом стран, при этом стопроцентной загрузки отелей не стоит ожидать, сообщили РИА Новости представители туриндустрии страны.

С 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по COVID-19 РФ приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что Россия продлевает эти ограничения до 21 июня.

БРОНИРОВАНИЙ НЕТ

Менеджер отеля в Анталии, популярного среди российских туристов, сообщил РИА Новости, что бронирования номеров в его отеле отменились "автоматически" после прекращения полетов с РФ и рядом других стран. При этом, по его словам, сегодня в отель прибыла группа российских туристов, попавших в Турцию через Грузию.

"Мы начали приготовления к туристическому сезону, он может начаться 15 июня, но точной даты пока нет", — сообщил менеджер. Отель получил новый сертификат соответствия мерам по борьбе с коронавирусом, отметил он.

По словам собеседника агентства, начало турсезона в значительной степени зависит от даты возобновления чартерных полетов из ряда стран и эпидемиологической ситуации. Он отметил, что возможное возобновление притока российских туристов в Турцию окажет позитивное влияние на туристический сектор.

ЦЕЛЬ — МЕНЬШЕ 5 ТЫСЯЧ

Владелец турфирмы Mercan Turism Джунейт Менгю сообщил, что отели Турции завершили подготовку к сезону и получили необходимые сертификаты от минздрава для полноценной работы.

"Поток туристов из ФРГ и других европейских стран связан с позицией ЕС, а также Великобритании, которые ввели жесткие ограничения на туристические поездки в Турцию. Мы надеемся, что Россия возобновит полеты в Турцию", — заявил он.

"Если в Турции число заболевших коронавирусом в сутки будет меньше пяти тысяч, то это будет приемлемая цифра для Запада, чтобы снять ограничения на поездки для туристов и вычеркнуть Турцию из "красного списка", — высказал предположение Менгю.

По его словам, в данный момент в страну прибывают украинские туристы.

ОПАСЕНИЯ

Гендиректор туристической фирмы Evergreen Turism Салих Ташчи также подтвердил, что отели и турфирмы в любом случае завершают подготовку к сезону, несмотря на туманные перспективы туризма в этом году.

По его словам, регулярные рейсы в Турцию выполняются из ряда стран Ближнего Востока, приезжают с "информационными турами" туристические группы, к примеру, из Иордании. "Чартерные туристические рейсы должны начаться примерно 20 июня, однако все меняется постоянно из-за ситуации с пандемией", — сообщил Ташчи.

"Из-за того, что мы не знаем, что будет завтра, отсутствия реальной картины, у нас есть опасения", — отметил он.

По его словам, бронирования сейчас есть от клиентов с Ближнего Востока — с июля по сентябрь.

Он ожидает, что 100%-ной загрузки в турецких отелях в этом году ожидать не приходится. "Может быть, степень загрузки достигнет 60-70%", — отметил Ташчи. В Ростуризме надеются, что россияне к июлю смогут отправиться в Турцию

"Очень большой ущерб туриндустрии нанесло прекращение авиасообщения с РФ. Каждый год сюда (в Анталию — ред.) приезжали 5-6 миллионов туристов из России, каждый из них тратил хотя бы 100 долларов — то есть потери составили минимум 5 миллиардов долларов", — сообщил собеседник агентства.

По последним данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,2 миллиона случаев коронавируса, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 7112 случаев заболевания и 129 смертей.