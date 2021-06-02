МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ростуризм в целях обеспечения прироста туристических потоков внутри страны подготовил список субъектов РФ, в которые будут летать субсидированные внутрироссийские чартеры, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В Ростуризме надеются, что россияне к июлю смогут отправиться в Турцию

Правительство в середине мая одобрило выделение 1,2 миллиарда рублей на субсидирование внутренних чартеров. В пятницу пресс-служба кабмина сообщила об утверждении правил субсидирования. Постановление предусматривает возмещение половины расходов на организацию чартера туристическим компаниям, которые выполняют не менее шести парных рейсов по одному маршруту, при этом число перевезенных пассажиров должно составлять не менее 300 человек. А перечень субсидируемых направлений и должен был определить Ростуризм.

"Установить перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся пункты (города) назначения программ коммерческих чартерных воздушных перевозок (полетных программ), в отношении которых в 2021 году предоставляются субсидии на государственную поддержку туроператоров согласно приложению к настоящему приказу", — говорится в тексте проекта. Отмечается, что в перечень вошли 64 субъекта РФ.

Пресс-служба Ростуризма пояснила, что предлагается включить в субсидируемые направления все субъекты, на территории которых действуют гражданские аэропорты (65 аэропортов), кроме загруженных авиаузлов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Крым и Краснодарского края (они могут быть точкой отправления чартера, но не точкой прибытия).

"Одна из целей чартерной программы – сделать доступными для туристов совершенно новые направления, в том числе сильно удаленные от центральных регионов России. Это, например, Камчатка, Владивосток и Сахалин, Байкал – регионы, в которых каждый россиянин хочет побывать хотя бы раз. Но сейчас билеты туда стоят либо очень дорого, либо нет удобного прямого сообщения с большей частью крупных городов", — также говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что еще одна задача программы — просто обеспечение связанности районов страны между собой там, где не развито авиасообщение: например, между Уралом и Сибирью или Дальним Востоком. "Чартеры также позволят снизить цену на отдых в полтора-два раза, а это, как известно, один из самых сильных стоп-факторов для путешествий в том числе на Дальний Восток", — заключили в пресс-службе ведомства.