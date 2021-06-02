МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российские граждане купили с начала программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря более 48 тысяч путевок, возврат средств составил около 670 миллионов рублей, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Путин надеется на безупречную работу кешбэка на детские турпутевки

"Что касается основной программы, которая началась 25 мая, статистика следующая: по итогам недели и двух дней граждане приобрели более 48 тысяч путевок на сумму более 1,5 миллиарда рублей и возврат составил около 670 миллионов рублей, так что все работает", — сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, до старта основной программы с января по 24 мая текущего года было куплено более 225 тысяч путевок. "Дополнительный объем финансовых средств, который необходим для этой программы, и они подтверждены Минфином, 4,5 миллиарда рублей", — добавил Чернышенко.

Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.

Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены 2021 года до старта программы детского туристического кешбэка, с 15 июня смогут подать заявки на возмещение средств на сайте госуслуг, предъявив документы об оплате. Семьям вернется 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.