Россияне назвали идеальные города и страны для отпуска
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Россияне в опросе интернет-портала SuperJob высказали свои предпочтения по проведению отпуска, пишет РБК со ссылкой на опрос.
Определенно предпочли заграницу меньше половины опрошенных, а каждый четвертый — затруднился ответить, где хотел бы провести отпуск.
Остальные считают, что идеальный отдых возможен только на территории России.
42% опрошенных заявили, что достопримечательности и пляжи зарубежных стран — идеальное место для проведения отпуска.
34% — при любых обстоятельствах считают, что идеальный отдых возможен только в России.
Из зарубежных стран, где можно провести идеальный отпуск, участники опроса чаще всего называли:
- Турция — 9% респондентов,
- Испания — 8%,
- Италия — 7%.
- Таиланд — 5%,
- Египет — 4%,
- Греция — 4%,
- По 3% опрошенных назвали идеальным отдых в ОАЭ, США и Франции.
- По 2% — в Индонезии, Германии и на Кипре.
Чем выше доход россиян, участвовавших в опросе, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом.
Тех, кто мечтает провести отпуск в России, больше всего среди россиян старше 45 лет — 39%. При этом среди тех, мечтает об отпуске за границей — Больше россиян от 25 до 34 лет — 48%.
Из российских курортов россияне предпочитают отдыхать:
- в Сочи — 17%,
- Крым — 16%,
- Санкт-Петербург — 7% — Санкт-Петербург,
- курорты Краснодарского края — 6%.
https://1prime.ru/tourism/20210603/833830086.html