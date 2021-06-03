МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Россияне в опросе интернет-портала SuperJob высказали свои предпочтения по проведению отпуска, пишет РБК со ссылкой на опрос.

Определенно предпочли заграницу меньше половины опрошенных, а каждый четвертый — затруднился ответить, где хотел бы провести отпуск.

Остальные считают, что идеальный отдых возможен только на территории России.

42% опрошенных заявили, что достопримечательности и пляжи зарубежных стран — идеальное место для проведения отпуска.

34% — при любых обстоятельствах считают, что идеальный отдых возможен только в России.

Из зарубежных стран, где можно провести идеальный отпуск, участники опроса чаще всего называли:

Турция — 9% респондентов,

Испания — 8%,

Италия — 7%.

Таиланд — 5%,

Египет — 4%,

Греция — 4%,

По 3% опрошенных назвали идеальным отдых в ОАЭ, США и Франции.



По 2% — в Индонезии, Германии и на Кипре.

Чем выше доход россиян, участвовавших в опросе, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом.

Тех, кто мечтает провести отпуск в России, больше всего среди россиян старше 45 лет — 39%. При этом среди тех, мечтает об отпуске за границей — Больше россиян от 25 до 34 лет — 48%.

Из российских курортов россияне предпочитают отдыхать: