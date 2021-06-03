МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Привитым от коронавируса иностранным гражданам, прибывающим в Турцию из ряда стран, в том числе из России, не нужно предоставлять результаты ПЦР-теста, сообщается в опубликованных авиакомпанией Turkish Airlines правилах.

Данная мера вступила в действие с 1 июня и не касается граждан, прибывающих из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура — им необходимо предоставить негативный результат ПЦР-теста, а также прибывающих из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки — им, помимо ПЦР-теста, необходимо пройти 14-дневный карантин. Россиянам открыли еще одно направление в туристической Африке

"При прибытии в Турцию из не вышеупомянутых стран граждане не должны предоставлять результат ПЦР-теста, если у них есть выданный властями страны документ о том, что они были привиты от коронавируса как минимум за 14 дней до въезда в Турцию и/или переболели коронавирусом и вылечились в течение последних шести месяцев", — говорится в правилах.

Для остальных граждан остается в силе требование предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда, или негативный антиген-тест (не более 48 часов).

При этом ПЦР-тесты по прибытии в страну будут проводиться в выборочном режиме. В случае обнаружения позитивного результата пассажира вылечат в соответствии со стандартами минздрава Турции, он будет в карантине 14 дней. Если на 10-й день результат ПЦР-теста будет негативным, то пассажир сможет выйти из карантина. В случае обнаружения "индийского" штамма коронавируса выйти из карантина можно будет на 14-й день после негативного результата.

Авиакомпания сообщает, что пункты измерения температуры пассажиров ликвидированы для большинства направлений, кроме рейсов в Канаду, Сингапур и Гуанчжоу.