МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. На российской части черноморского побережья появились тигровые комары.

Они, заявила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в беседе с радиостанцией Sputnik, переносят опасные заболевания.

"Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции", — отметила эксперт.

Она пояснила, что таких насекомых легко отличить по черно-белым полоскам на лапках и на теле.

Рославцева напомнила, что некоторые виды комаров способны переносить глистов и распространять дирофиляриоз. Особенно часто это бывает в Крыму.

Она посоветовала росиянам пользоваться репеллентами и электрофумигаторами для помещений.