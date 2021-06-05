МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Все виды обмана на курортах в разных странах по сути одинаковы и касаются, прежде всего, аренды жилья, питания, досуга и экскурсионных программ. Чтобы не оставить в отпуске целое состояние, позитивный настрой и веру в человека, сохраняйте бдительность и не доверяйте слепо местным организаторам вашего отдыха, говорят эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Туристов легко могут обмануть и до начала отдыха, поэтому важно проявлять осторожность ещё на этапе планирования своего отпуска особенно при выборе жилья.

Чаще всего мошенники подстерегают своих жертв на различных сайтах объявлений. Одна из самых распространенных уловок злоумышленников – фейковые объявления.

"Работает это так: мошенник создает привлекательное по цене предложение, а затем в обход сервиса просит перевести предоплату себе на карту или на счёт по номеру мобильного, после чего просто исчезает", — рассказывает владелец и генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.

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Бронируя жильё на таких ресурсах, вы сможете защитить себя в ситуации, когда уже на месте вас пытаются заселить в объект, который фотографиям на сайте не соответствует. "В этом случае можно обратиться в службу поддержки сервиса бронирования, они "заморозят" деньги и помогут оперативно найти другой вариант для проживания", — поясняет эксперт.

"Выбирая вариант квартиры или дома "под ключ", важно заранее проговорить с владельцем все вопросы, связанные с наличием заявленных на словах услуг, и, конечно, проверить их присутствие на месте", — продолжает доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев,

Порой, не проверив сразу наличие горячей воды или работающего кондиционера, и заранее заплатив за проживание, туристы сталкиваются с неработающей техникой, сломанной сантехникой и другими проблемами.

По словам директора турфирмы "Амити тревел" Владимира Шпажникова, приезжая в отель, вы также можете столкнуться с тем, что вам окажут несоответствующие цене услуги, к примеру, за большие деньги дадут меньший номер. "И происходит это повсеместно — от Турции до России, национальные особенности здесь ни при чем", — подчеркивает он.

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РАЗВОДКА НОМЕР ОДИН

По словам генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского, самая популярная разводка наступившего лета – это разводка российских отельеров в Краснодарском крае и в Крыму.

Отельеры пытаются отменять ранние брони, ссылаясь на высокий сезон, а по факту продают в дальнейшем эти номера втридорога или предлагают "кулуарно порешать вопрос с вашим ранним бронированием".

Происходит это так: вы бронируете номер в отеле на одном из агрегаторов за 1-2 месяца и даже за полгода до отпуска. А накануне приезда на ваш мобильный телефон приходит сообщение с личного мобильного телефона хозяина или администратора отеля о том, что вас не смогут разместить по причине высокого сезона и предлагают доплатить за номер от 10-20 и даже до 50 тысяч рублей за ночь проживания переводом на карту.

В этих обстоятельствах, по словам юриста, люди делятся на тех, кто соглашаются с требованиями непорядочных отельеров и платят им деньги, лишь бы не отменили бронь, и тех, кто начинает писать письма на агрегаторы о попытках обмана и отмены вашего бронирования, за которое с вас могут списать 100% от его суммы.

"Интересно, что агрегаторы предпочитают не разбираться в сложившейся ситуации, а просто отменяют бронь с припиской, что вам повезло — отмена брони прошла бесплатно", — отмечает он. А ведь в высокий сезон забронировать отель прямо перед вылетом чревато сверхрасходами — цена на отели возрастает на 200-300%, а иногда и в 10 раз.

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РЕСТОРАНЫ ДЛЯ ОБМАНА

Не брезгуют обманом туристов и многочисленные рестораторы, и продавцы уличной еды.

По словам Гареева, самый распространенный способ обмана — это продажа некачественных продуктов – под видом домашнего вина зачастую продают порошковые напитки, а соусы, чурчхелу, пирожки и прочие лакомства готовят из второсортных продуктов.

Так, домашнее вино могут разбавить водой из-под крана, а пирожок с капустой просто может скиснуть на палящем солнце. Важно всегда сохранять чек и по возможности предъявлять свои претензии на месте, не отходя от кассы.

"Владельцы и сотрудники кафе и ресторанов иногда любят обманывать расслабленных подвыпивших туристов, включая в их итоговый счет напитки и блюда, которые они вообще не заказывали. Иногда в такой счет может попасть отдельно даже гарнир к основному блюду, хотя в меню он указан как его составляющая", — подмечает эксперт.

Эксперты советуют обязательно проверять чеки и сравнивать цены, указанные в них и в меню, а также остерегаться заведений, где не предоставляют предчек и фискальный чек, а пишут их от руки. Такие заведения заведомо могут ставить перед собой цель – "развести клиентов".

ХИТРОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

По словам Кузнецова, самая частая уловка – когда в начале вам озвучивается одна цена, а в конце, когда услуга выполнена, и нужно расплачиваться, — другая.

"Вам вдруг объявляют, что, "оказывается", это была цена не за всю услугу целиком, а "за человека", "за километр", "за минуту". Так может случиться, например, при аренде авто, в такси, на экскурсии", — поясняет он.

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"А ещё лучше задокументировать или зафиксировать письменно вашу договорённость, если будет такая возможность – тогда в случае спора будет к чему обратиться. Да и само наличие такой "бумаги" не помешает, она попросту может охладить пыл злоумышленника, даже если у него изначально и были недобрые намерения", — уверен Кузнецов.

ЭКСКУРСИИ И АНИМАЦИЯ

Обвести вокруг пальца туристов могут и на экскурсионных программах как жулики, так и гиды-дилетанты.

Хотя цены на программы в экскурсионных бюро ниже, чем в официальных туристических агентствах, поездка может обойтись вам гораздо дороже заявленной стоимости, предупреждает Гареев.

Например, экскурсия в Красную Поляну из Сочи в официальном туристско-информационном центре стоит несколько тысяч рублей, а у частников — всего лишь 300-500 рублей. Однако последние не всегда предупреждают, что в эту стоимость не входят билеты на трансфер в Красную Поляну и билет на канатную дорогу, а платит турист только за саму экскурсию по городу.

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Обманывают и на развлекательных мероприятиях на территории курортов.

Например, на набережных и в местах скопления туристов аниматоры в различных костюмах и образах часто предлагают сфотографироваться, "забывая", как правило, озвучить стоимость такого фото.

"Туристы, думая, что оно бесплатно, оказываются в неудобном положении — аниматоры начинают в прямом смысле слова "вымогать" деньги за оказанные услуги. Лучше всего не связываться с такими личностями и обходить их стороной", — советует Гареев.

Водные развлечения тоже таят в себе опасность. Так, прокатившись на подушке, банане, скутерах, катамаранах, турист может затем неприятно удивиться итоговой стоимости.

Кроме того, многие частные компании, предлагающие такие услуги, завышают цены, исходя из популярности пляжа. "Пройдя километр вперед, вдоль пляжа, турист может найти такое же развлечение по более низкой цене в менее людном месте", — говорит эксперт.

Таким образом отдыхая на курорте, не давайте отдыхать своей внимательности. "Всегда проверяйте качество товаров, которые вы покупаете, изучайте чеки, не отдавайте деньги людям заранее, если не уверены в чем-либо", — подытожил Гареев.