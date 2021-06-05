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Путин рассказал, когда россияне смогут более свободно ездить в Европу
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Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, это может произойти в сентябре, считает президент РФ Владимир Путин. На встрече с... ПРАЙМ, 05.06.2021
covid-19, пандемия, европа, владимир путин, туризм, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, это может произойти в сентябре, считает президент РФ Владимир Путин.
На встрече с главредами международных агентств Путин сообщил, что достичь 60% иммунизации от COVID-19 планируется в сентябре.
"После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", — сказал Путин. Видео встречи опубликовано на сайте Кремля.
При этом президент РФ отметил, что неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто привился другими.