МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В начале отпускного сезона на туристическом рынке все чаще стали действовать мошенники, пишет "Российская газета".

В частности, злоумышленники предлагают доверчивым россиянам подставные сайты по продаже туристических путевок и авиабилетов.

Целью таких фишинговых сайтов является либо получение паролей от учетных записей россиян, а также попытка направить оплату за товар или услугу на подставной счет.

По словам директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, после того как вас впечатлили условия и цена, стоит обязательно проверить, к кому вы пришли на сайт.

В частности, советует он, на сайте Ростуризма есть единый федеральный реестр туроператоров. Если в нем нет компании, которая представляет себя как оператора тура, необходимо немедленно забыть о ней.

Если россияне планируют поездку за рубеж, то стоит посетить сайт "Турпомощи" и поискать выбранного туроператора там.

Если для покупки тура выбрано туристическое агентство, то на том же сайте или через приложение "Турпомощь" можно проверить, есть ли у этого туроператора агентства, которые уполномочены продавать его туры.