С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Все госуслуги в туризме в перспективе ближайших трех лет станут цифровыми, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на сессии "Туризм и индустрия гостеприимства: новые инвестиционные и технологические возможности для отрасли" в рамках ПМЭФ. Туристам посоветовали внимательнее проверять сайты бронирования

"Все госуслуги в туризме в перспективе ближайших трех лет станут цифровыми: для всех субъектов отрасли будут созданы цифровые реестры, которые дадут бизнесу возможность получать меры поддержки в удобном онлайн-формате", — сказала Догузова.

Ростуризм в этом году займется статистикой в туризме: закупкой данных у мобильных операторов, единой методологией и возможностью сбора данных из регионов.

"В итоге, со следующего года у нас появится действенный инструментарий работы с данными о туристах, потоках, популярности и спросе. Мы сможем прогнозировать и быстро оценивать загрузку по тем или иным направлениям и принимать соответствующие решения. Бизнес получит возможность прогнозировать свои расходы и повышать качество услуг, а люди – ориентироваться в выборе направления и условий для отдыха", — уточнила глава ведомства.