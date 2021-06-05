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Госуслуги в туризме в ближайшие три года станут цифровыми
Туризм
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Все госуслуги в туризме в перспективе ближайших трех лет станут цифровыми, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на сессии "Туризм и индустрия гостеприимства: новые... ПРАЙМ, 05.06.2021
цифровизация, туризм, госуслуги, ростуризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Все госуслуги в туризме в перспективе ближайших трех лет станут цифровыми, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на сессии "Туризм и индустрия гостеприимства: новые инвестиционные и технологические возможности для отрасли" в рамках ПМЭФ.
"Все госуслуги в туризме в перспективе ближайших трех лет станут цифровыми: для всех субъектов отрасли будут созданы цифровые реестры, которые дадут бизнесу возможность получать меры поддержки в удобном онлайн-формате", — сказала Догузова.
Ростуризм в этом году займется статистикой в туризме: закупкой данных у мобильных операторов, единой методологией и возможностью сбора данных из регионов.
"В итоге, со следующего года у нас появится действенный инструментарий работы с данными о туристах, потоках, популярности и спросе. Мы сможем прогнозировать и быстро оценивать загрузку по тем или иным направлениям и принимать соответствующие решения. Бизнес получит возможность прогнозировать свои расходы и повышать качество услуг, а люди – ориентироваться в выборе направления и условий для отдыха", — уточнила глава ведомства.