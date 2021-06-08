МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. О возвращении прямых перелетов на курорты Египта может быть объявлено в течение ближайших 7 дней. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию "Вестника АТОР". Это косвенно подтверждается и той активной подготовкой, которую ведут египетские власти к приему российских туристов. Как отмечает АТОР, главной интригой уже остаются не сроки, а статус и количество рейсов.

Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24" заявил о том, что авиакомпания ожидает перезапуска прямых перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх "в ближайшие дни", что позволит "немного компенсировать" потери от приостановки авиасообщения с Турцией. При этом Полубояринов не уточнил точные сроки запуска рейсов, подчеркнув, что не хочет гадать. "Мы подстроимся", — заверил он.

В свою очередь, в Египте на минувшей неделе сразу три министра — авиации, здравоохранения и туризма — проинспектировали подготовку Хургады к приему российских туристов. Снова публично было заявлено, что на курортах Красного моря вакцинировано 100% персонала, работающего в туристическом секторе. Более того, было подчеркнуто, что сотрудник не получит разрешение на работу в любом туристическом объекте, если он не привьется от COVID-19 до 1 июля 2021 года. В свою очередь, даже губернатор провинции Красного моря Амр Ханафи подтвердил египетским журналистам, что Хургада завершила подготовку к возвращению российских гостей. Названо новое доступное направление для российских туристов

СРОКИ СТАРТА РЕЙСОВ В ЕГИПЕТ ОБЪЯВЯТ ДО 15 ИЮНЯ

Что касается сроков возвращения рейсов из России, то в аэропорту Хургады местным СМИ сказали, что пока не получали никаких уведомлений от России об официальной дате полетов. Глава госкомпании, управляющей аэропортами Египта, Мохамед Саид Махрус также подчеркнул, что египетские аэропорты готовы принимать рейсы в любое время, однако дата возвращения рейсов определяется российской стороной. По его словам, отчет о результатах последней проверки курортных аэропортов будет представлен министру транспорта России и соответствующим службам безопасности, а затем президенту РФ Владимиру Путину.

Источники "Вестника АТОР" говорят о том, что точная дата перезапуска рейсов в Хургаду и Шарм-эль- Шейх будет объявлена до 15 июня. "Возможно, это произойдет 11 или 14 июня, до или после "длинных выходных", — сообщил эксперт, хорошо знакомый с ситуацией.

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ И КВОТИРУЕМАЯ ПЕРЕВОЗКА

Что же касается наблюдателей, то они уверены, что с учетом последних решений Оперштаба, открывающих новые страны только на условиях квотируемой перевозки, а также недавнего заявления Владимира Путина о свободном выезде россиян за рубеж не ранее сентября, ожидать в июне запуска чартерного сообщения на курорты Египта преждевременно.

С большой долей вероятности на первом этапе курортный Египет также ждет регулярная квотируемая перевозка: несколько частот в неделю.

"Даже если это будет 4-5 рейсов в неделю, стоимость авиабилетов из-за высокого спроса будет близка к той, что есть у "Аэрофлота" сейчас, например, на маршруте Москва-Афины. От 45 тысяч рублей и выше на одного пассажира", — отметил один из экспертов АТОР. Турция назвала города, которые первыми готовы принять туристов из России

ХУРГАДА В БОЛЬШЕМ ПРИОРИТЕТЕ, ЧЕМ ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ

Отмечается, что Хургада, скорее всего, получит больше рейсов из России, чем Шарм-эль-Шейх. На Южный Синай, возможно, разрешат один, максимум, два регулярных рейса в неделю.

Приоритет Хургады связан как с более безопасным расположением этого курорта, так и возможностью обслуживать российских пассажиров в отдельно стоящем здании терминала.

Эксперты не сомневаются, что разрешение на выполнение регулярных рейсов на красноморские курорты Египта получит "Аэрофлот". Вероятность этого подтверждает и недавний отказ Росавиации в выдаче допусков на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх большому пулу преимущественно чартерных перевозчиков, которые запрашивали перелеты из Москвы и регионов.