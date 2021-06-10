МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Россияне на длинные выходные с 12 по 14 июня, на которые приходится День России, запланировали поездки в Москву, Сочи и Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales. Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми этим летом

"Путешествия в Москву выбрали 16% пользователей, в Сочи — 13%, в Санкт-Петербург — 12%. Десятая часть путешественников проведёт длинные выходные в Крыму, по 5% в Калининграде и Анапе. Краснодар и Северный Кавказ (Минеральные Воды) выбрали по 3% пользователей, Екатеринбург и Геленджик — по 2%", — сказали в сервисе.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, средний чек за перелёт из Москвы по уже оформленным билетам равен 11,4 тысячи рублей туда-обратно, из Санкт-Петербурга — 14,6 тысячи. В центре отметили, что больше всего перелётов из столицы запланировано в Симферополь, куда покупается каждый четвёртый билет, а средний чек составляет порядка 11,2 тысячи рублей.

"На втором месте по популярности Сочи. Доля этого направления почти 16%, а средний чек находится на уровне 11,7 тысячи рублей. Замыкает тройку востребованных направлений Анапа. Сюда приобретается каждый десятый билет, а платят за перелёт в среднем 12,3 тысячи рублей", — уточнили в Туту.ру. А вот путешественники из Санкт-Петербурга (17%) предпочитают полететь на отдых в Сочи. Исследование показало, сколько россиян работают в отпуске

"На втором месте — Симферополь (13,7%). Замыкает тройку Москва. Сюда оформляется почти каждый десятый человек", — добавили в центре. Аналитики отмечают, что поезда также популярны среди путешественников. На путешествия железнодорожным транспортом из Москвы в среднем туристы заплатили 2,9 тысячи рублей в одну сторону, а из Санкт-Петербурга — 3,2 тысячи.

Больше всего путешествий на поезде из Москвы в Санкт-Петербург (30% билетов). На втором месте — Анапа (5%), на третьем — Нижний Новгород (4,5%). Путешественники из северной столицы тоже выбирают Москву и оформляют больше половины билетов. В тройку входят Анапа и Симферополь. Говоря о зарубежных направлениях аналитики отметили, что в топ-10 вошли Армения, Кипр, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Грузия, Черногория, Сербия, Греция и Армения.