МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. В мае 2021 года российский спрос на покупку жилья в Черногории вырос более чем на 60% по сравнению с показателями за тот же месяц 2020-го. За месяц интерес с приобретению объектов в этой европейской стране увеличился на 11%. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на слова эксперта по рынку недвижимости Черногории Алексея Швыркова. Россиян предупредили о рисках при покупке дешевых квартир в Крыму

По его словам, в целом российский спрос на черногорскую недвижимость в период с января по май 2021-го оказался на 47% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалист считает, что россияне бросились скупать жилье в стране по ряду причин. Во-первых, это транспортная доступность — до Черногории можно долететь за пару часов. "Во-вторых, между россиянами и черногорцами нет никаких барьеров. Наши соотечественники разговаривают по-русски, и местные их прекрасно понимают", — указал Швырков.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что Черногория на правительственном уровне ориентирована на сотрудничество с Россией. "Еще одной, но, возможно, основной причиной является то, что Черногория предлагает очень доступную инвестиционную программу для получения паспорта этой страны", — напомнил он.